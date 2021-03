Breaking News UP: उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में एक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ट्रक के अंदर जा घुसी, जिससे स्कॉर्पियो में सवार नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हो गए हैं. हादसा आगरा-कानपुर हाईवे पर हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतकों की पहचान की जा रही है. Also Read - UP: Yamuna Expressway पर डीजल टैंकर से टकराई Innova Car, Haryana के 7 लोगों की मौत

