नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को दोपहर तीन बजे 2017 के उन्नाव अपहरण और बलात्कार मामले में फैसला सुना दिया. अदालत ने भाजपा से निष्कासित आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को संबंधित मामले में दोषी ठहराया. सेंगर ने साल 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था. उस समय युवती नाबालिग थी. अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किया था. इस मामले में सेंगर को अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.

उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था.

Unnao rape and kidnapping case: Former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar has been convicted by Delhi’s Tis Hazari court. pic.twitter.com/nTl6O0fMOm

— ANI (@ANI) December 16, 2019