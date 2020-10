UP Police apologises to Priyanka Gandhi: कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को कथित सामूहिक बलात्कार घटना की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की लेकिन हाथरस जाने के दौरान यहां डीएनडी पुल पर पार्टी कार्यकर्ता ‘बेकाबू’ हो गए और पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए बल प्रयोग किया. हालांकि इस दौरान पुलिस की कुछ ऐसी तस्वीरें सामनें आई हैं जिनमें पुरुष पुलिसकर्मी प्रियंकां गांधी वाड्रा का कुर्ता पकड़कर खींच रहा है. Also Read - हाथरस कांड: रास्ते में रोके गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, आमने-सामने सवर्ण समाज और सपा कार्यकर्ता; पुलिस का लाठी चार्ज

अब इस घटना को लेकर यूपी पुलिस ने माफी मांगी है. इसके अलावा पुलिस ने कहा है कि वह इस मामले की सीनियर लेडी ऑफिसर से जांच काएगी. बता दें कि कई तस्वीरों में दिख रह रहा है कि आगे बढ़तीं प्रियंका को रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मी की जगह पुरुष पुलिसकर्मी उन्हें रोकने में लगा है. इस दौरान एक तस्वीर ऐसी है जिसमें पुरुष पुलिसकर्मी ने प्रियंका गांधी का कुर्ता अपने हाथों से कसकर पकड़ा हुआ है. Also Read - कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की 'खेती बचाव' यात्रा, राहुल, अमरिंदर और नजवोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब बहस चल रही है. इस हंगामे को देखते हुए यूपी की नोएडा पुलिस ने माफीनाम जारी किया है. नोएडा पुलिस ने ट्वीट कर कहा, “नोएडा पुलिस को इस घटना के लिए खेद है जो बहुत भारी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान घटी है. हम प्रियंका गांधी से भी खेद प्रकट करते हैं. पुलिस उपायुक्त मुख्यायलय द्वारा इस प्रकरण का स्वंय संज्ञान लिया गया है तभा वरिष्ठ पुलिस महिला अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है. जांचोपरांत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. हम महिलाओं के पूर्ण सम्मान के लिए कटिबद्ध हैं” Also Read - Hathras Case Update: गैंगरेप मामले में पीड़िता के घर फिर पहुंची SIT की टीम, साथ में एक मेडिकल टीम भी मौजूद

@noidapolice profoundly regrets the incident @priyankagandhi while handling an unruly crowd at the DND. The DCP HQ has taken suomotto cognizance of it & ordered an inquiry to be conducted by a senior Lady officer. We @noidapolice are committed to ensure safety & dignity of women.

— POLICE COMMISSIONERATE NOIDA (@noidapolice) October 4, 2020