Bride Firing Video: शादियों में अक्सर हर्ष फायरिंग के मामले सामने आते हैं. दूल्हा या दुल्हन के परिजन अति उत्साह में ऐसा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश (UP News) में दुल्हन ने जो किया, उसे देख सब दंग रह गए. किसी और ने नहीं बल्कि अपनी ही शादी में दुल्हन ने रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग कर डाली. इसका वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है. दुल्हन ने ऐसा कर तो दिया, लेकिन अब उसे और उसके परिजनों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ (Pratapgarh News) का है. यहाँ जेठवाड़ा क्षेत्र के लक्ष्मण का पुरवा गांव है. गाँव में गिरिजा शंकर पाण्डेय की बेटी रूपा की शादी दी. बरात आने के बाद दूल्हा वरमाला के लिए स्टेज पर था. इसी बीच दुल्हन यहाँ पहुंची. दुल्हन जैसे ही स्टेज पर चढ़ रही थी, इतने में दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ा. इसी बीच दुल्हन ने दूसरे हाथ से पास में ही खड़े चाचा से रिवॉल्वर ली और फायर कर दिया. और मुस्कुराते हुए स्टेज पर चढ़ गई.

A bride has been booked for celebratory firing at her own wedding in #UttarPradesh's Pratapgarh city, police said on Tuesday.

A video of the incident had gone viral on the social media after which the police tracked down the bride. pic.twitter.com/PfUuLm9Dan

— IANS Tweets (@ians_india) June 1, 2021