By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
छेड़खानी के आरोप में जीजा ने 7 साल कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे, बाद में साली बोली- सपने में छेड़ा था
आरोपी एयरफोर्स कर्मी होने के बावजूद उसके करियर पर भारी असर पड़ा. प्रमोशन रुक गया. सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा.
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद अजीब ओ गरीब खबर सामने आई है, जो कि एक नजर में हास्यासपद भी लग रही है. जहां एक भारतीय वायुसेना कर्मी को अपनी नाबालिग साली से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप में लगभग 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बरी कर दिया गया है. मामला मार्च 2026 में विशेष POCSO अदालत में फैसला सुनाया गया, जहां कथित पीड़िता साली ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि घटना सपने में हुई थी, हकीकत में नहीं. जानिए क्या था पूरा मामला-
फरवरी 2019 में आरोपी एयरफोर्स कर्मी अनुराग शुक्ला अपनी पत्नी को ससुराल से लेने बिठूर (कानपुर) गया था. उसकी साली भी उसके साथ आई. रात में साली सो रही थी. अचानक उसने शोर मचाया और चिल्लाई कि उसके जीजा ने उसे दबोचा और छेड़छाड़ की कोशिश की. शोर सुनकर उसकी बड़ी बहन कमरे में पहुंची. साली ने परिवार को बताया कि जीजा ने गलत हरकत की.परिवार ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे 19 दिन जेल में रखा गया.
आरोपी पर क्या असर पड़ा?
आरोपी एयरफोर्स कर्मी होने के बावजूद उसके करियर पर भारी असर पड़ा. प्रमोशन रुक गया. सामाजिक तिरस्कार झेलना पड़ा. पुलिस ने मामले को आधार बनाकर गुंडा एक्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन एडीएम सिटी कोर्ट से राहत मिली. पूरे 7 साल (2019 से 2026 तक) कोर्ट-कचहरी में गुजरे, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हुआ.
कोर्ट में बड़ा यू-टर्न: साली का नया बयान
मामला POCSO एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट में चला. ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया. उसने कहा जीजा ने सच में छेड़छाड़ नहीं की. वह एंटीबायोटिक दवा खाकर गहरी नींद में सो रही थी. दवा के असर और नींद में उसे एक डरावना सपना आया, जिसमें लगा कि जीजा उसे पकड़ रहा है और छेड़ रहा है. डर और भ्रम में वह घबरा कर चिल्लाई और शोर मचा दिया. हकीकत में जीजा ने उसे छुआ तक नहीं था. सब कुछ सपने और भ्रम की वजह से हुआ. साली के पिता और बड़ी बहन ने भी कोर्ट में माना कि यह भ्रम था और गलतफहमी में मुकदमा दर्ज हुआ.
अदालत का फैसला
विशेष न्यायाधीश (POCSO कोर्ट) ने साली के बयान, परिवार के समर्थन और उपलब्ध सबूतों की जांच के बाद आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया. फैसला 7 मार्च 2026 या उसके आसपास सुनाया गया.वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने इसकी पुष्टि की. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा. मामला सोशल पर वायरल हुआ है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें