मां की तेरहवीं कार्यक्रम के खर्च को लेकर बेटो में विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने में दाग दी गोली

गोरखपुर के एक गांव में मां की तेरहवीं का कार्यक्रम शोक की जगह खूनखराबे में बदल गया. जहां परिवार को मां की याद में ब्रह्मभोज करना था, वहां दो सगे भाइयों के बीच महज खर्चे को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई को सीने में गोली मार दी. यह घटना देखकर पूरा इलाका सदमे में है. दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र अंतर्गत रतवैया गांव में यह दर्दनाक वारदात हुई. कुछ दिन पहले परिवार की मां सावित्री का निधन हो गया था. उनकी तेरहवीं और ब्रह्मभोज का कार्यक्रम चल रहा था. दोपहर करीब 12:30 बजे भाइयों में बहस शुरू हुई.
बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा और छोटे भाई शुभम शर्मा (23 वर्ष) के बीच ब्रह्मभोज के खर्च को लेकर कहासुनी हो गई. छोटी-मोटी बात बढ़ते-बढ़ते गुस्से में बदल गई. गुस्से में आए दुर्गविजय ने कमर से तमंचा निकाला और अपने छोटे भाई शुभम के सीने में गोली दाग दी. शुभम वहीं गिर पड़े और तड़पने लगे. मौके पर मौजूद लोग और परिवार वाले सदमे में जड़ हो गए. घटना के तुरंत बाद शुभम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में या इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपी दुर्गविजय की तलाश जारी है. इलाके में हड़कंप मच गया है.
यह घटना सामाजिक रूप से कई सवाल खड़े करती है. एक तरफ मां की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला धार्मिक कार्यक्रम, दूसरी तरफ भाइयों में इतना गहरा विवाद कि हत्या हो गई. खर्चे के छोटे-मोटे मुद्दे पर परिवार कैसे बिखर सकता है, यह सोचकर गांववाले भी हैरान हैं. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बयान, मीडिया कवरेज.परिवार पहले से मातम में था. मां के निधन के बाद तेरहवीं आयोजित की जा रही थी, जिसमें ब्रह्मभोज यानी भंडारा शामिल था.
#gorakhpurpolice #PoliceAction
➡️#PsPipraich क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम रेतवहिया में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई के ऊपर गोली चला दी गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी ।
➡️ जिसके संबंध में #spnorthgkp द्वारा दी गयी वीडियो बाईट-#UPPolice #VideoByte@dgpup @AdgGkr… pic.twitter.com/ZcUIb88PD7
— Gorakhpur Police (@gorakhpurpolice) June 9, 2026
ऐसे में पैसे को लेकर लड़ाई ने पूरे रस्म को त्रासदी में बदल दिया. शुभम की मंगेतर का रो-रो कर बुरा हाल है. पीटीआई और नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में पता चला है कि विवाद ब्रह्मभोज की तैयारी के खर्च पर केंद्रित था. दुर्गविजय ने गुस्से में फैसला लिया जो अब परिवार को दोहरी क्षति पहुंचा रहा है. इस घटना ने पूरे जिले में चर्चा छेड़ दी है कि रिश्तों की कीमत आजकल कितनी सस्ती हो गई है.
यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि भावनाओं, आर्थिक दबाव और परिवारिक बंधनों के टूटने की भी है. गोरखपुर पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है ताकि न्याय मिल सके.
देखें वीडियो-
मातम-मातम में बदल गया..
गोरखपुर के पिपराइच रतवैया में कुछ दिन पूर्व मां का निधन हुआ था.मां की तेरहवीं का कार्यक्रम था.खर्च को लेकर दोनों बेटो में विवाद हो गया.विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई दुर्गविजय ने छोटे भाई शुभम के सीने में गोली दाग दिया.pic.twitter.com/Ot5omUGco6
— Tushar Rai (@tusharcrai) June 9, 2026
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