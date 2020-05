नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के ओरैया (Auraiya Accident) में शनिवार सुबह हुए एक भीषण हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों (Migrant Labours) की मौत हो गई. लॉकडाउन के बीच पैदल चलकर अपने-अपने घर पहुंच रहे मजदूरों के साथ अभी तक कई हादसों की खबर आ चुकी हैं, जो हर किसी को व्यथित कर रही हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन ट्रैक पर 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई, उसके बाद मुजफ्फर नगर में 6 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आई और अब औरैया हादसे ने हर किसी को अचंभित कर दिया है. Also Read - CM Yogi Adityanath Take Action: औरैया हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, आईजी से मांगी रिपोर्ट

इस बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख माायावती ने भी औरैया हादसे पर हादसे पर सरकार के ऊपर नाराजगी जाहिर की है. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए औरैया हादसे पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि 'कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी प्रवासी मजदूर राज्य वापस आ रहे हैं या यहां से निकल रहे हैं, अधिकारी उनके ठहरने, खाने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे. लेकिन, दुख की बात है कि सीएम के दिशानिर्देशों को कोई भी अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहा है. इसकी वजह से आज औरैया में इतना बड़ा हादसा हो गया.'

I demand Chief Minister to take action against the officers who didn't fulfill their responsibilities. Families of those who were killed or injured in this accident should be provided financial assistance. I express my condolences to the bereaved families: BSP Chief Mayawati https://t.co/WBUv3ahzFS

