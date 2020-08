UP news In Hindi: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को देर शाम हुए बवाल में प्रधान की हत्या कर दी गई. इसे लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की मुखिया मायावती (Mayawati) ने BJP नीत योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दलितों की इस प्रकार हत्या से वर्तमान BJP सरकार और SP में क्या अंतर रह गया है. मायावती ने ट्वीट किया, ‘आजमगढ़ के बांसगांव में दलित प्रधान सत्यमेव जयते पप्पू की स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या में नृशंस हत्या और एक अन्य की कुचलकर मौत की खबर अति-दु:खद है. यूपी में दलितों पर इस प्रकार हो रही जुल्म-ज्यादती व हत्या आदि से पूर्व की सपा व बीजेपी की वर्तमान सरकार में क्या अंतर रह गया है?’ Also Read - Rajasthan Assembly Session: सीएम गहलोत ने जीता विश्वास मत, पायलट ने कहा-नहीं चला किसी का कोई जादू

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के तरवा थाने के बांसगांव में शुक्रवार को प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया. भीड़ ने कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है. साथ ही तरवा थाने की बोगरिया पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया. इस दौरान एक बच्चे की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत हो गई. इससे भीड़ ने और उग्र होकर पुलिस चौकी के सामने खड़े वाहनों को फूंक डाला.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ग्राम प्रधान की हत्या व बच्चे की मौत पर शोक जताते हुए आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि दिये जाने की घोषणा की है. मामले में थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है. हत्यारोपितों के खिलाफ एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई करने के साथ-साथ उनकी जमीन जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं.