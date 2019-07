लखनऊ: बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा में उपाध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सपा सांसद आजम खां की कड़ी निंदा करते हुए उनसे सभी महिलाओं से माफी मांगने को कहा है. मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सपा सांसद आजम खां द्वारा कल लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह महिला गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है और अति निन्दनीय है.

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati on Azam Khan’s remark against BJP MP Rama Devi: His statement is against the dignity of women, it is hurtful. It is highly condemnable, he should not only apologize to the Lok Sabha but also to all women. (file pic) pic.twitter.com/tFGTbcqoZM

— ANI (@ANI) July 26, 2019