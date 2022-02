लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी प्रमुख (BSP chief) उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी (BJP) , समाजवादी पार्टी (SP)और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और मतदाताओं से इन दलों को वोट न देने की अपील की. बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सपा और भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा दुखी रही है. मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहां गुंडों, बदमाशों माफियाओं और अराजकतत्वों और दंगा फसाद कराने वालों का राज रहा है और इस सरकार में हमेशा प्रदेश में तनाव की स्थिति रही है. मायावती ने आरोप लगाया कि सपा की तरह बीजेपी सरकार की भी दलितों, एवं अन्‍य पिछड़े वर्गों संतों, गुरुओं और इनके महापुरुषों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, इसलिए चुनाव में सपा के साथ साथ भाजपा को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना होगा.Also Read - Kanpur Cantt: भाजपा का गढ़ रही है यह विधानसभा सीट, पिछली हार के बाद क्या इस बार वापसी कर पाएगी बीजेपी

We must have to stop Samajwadi Party & BJP from coming to power in UP. BJP Govt has been busy in implementing its casteist & capitalist policies & the narrow-minded agenda of RSS. There has an environment of hatred & tension in the name of religion: BSP chief Mayawati in Lucknow pic.twitter.com/60jlDGJC2m

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 16, 2022