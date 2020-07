नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश की पुलिस ने साल 2005 में हुए बहुचर्चित बीएसपी एमएलए राजू पाल की हत्‍या के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को गिरफ्तार किया है. अशरफ भी इस हत्‍याकांड का आरोपी है. उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपए का इनाम था. यह गिरफ्तारी इलाहाबाद में हुई है. Also Read - Coronavirus in Prayagraj: प्रयागराज में एक दिन में कोरोना से 23 लोग संक्रमित, कुल संख्या 252 पहुंची, जानें पूरी डिटेल

बता दें अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 जनवरी, 2005 को हमलावरों ने धूमनगंज पुलिस स्टेशन के तहत नीवा क्रॉसिंग पर राजू पाल के वाहन को रोक दिया था और उन पर गोलियां चला दी थीं. राजू अपने साथियों के साथ घर लौट रहा थे, जब हमलावर दो चार पहिया वाहनों पर आए और उसका रास्ता रोक लिया था. गोलीबारी में राजू और उसके दो सहयोगी देवीलाल पाल और संदीप यादव की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य, रुकसाना, सैफ, उर्फ ​​सैफुल्ला और ओम प्रकाश पाल को गोली लगी थी.

Prayagraj: Police arrests Khaild Ajim alias Ashraf (in pic), the brother of Atiq Ahmed – former MP and accused in the murder case of BSP MLA Raju Pal. Ashraf was carrying a reward of Rs 1 Lakh on his head. pic.twitter.com/PH6YUUyNTy

— ANI UP (@ANINewsUP) July 3, 2020