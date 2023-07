'Uniform Civil Code के विरोध में BSP नहीं, लेकिन बीजेपी का तरीका ठीक नहीं', मानसून सत्र से पहले मायावती का बड़ा बयान। Video

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के खिलाफ नहीं है लेकिन जिस तरह से बीजेपी देश में समान नागरिक संहिता लागू (Uniform Civil Code) करने की कोशिश कर रही है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं. इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना और जबरदस्ती यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करना ठीक नहीं है. मायावती ने कहा कि इस मुद्दे को उठायें और देश में यूसीसी को मजबूती से लागू करें.

मायावती ने कहा कि संविधान की धारा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का जिक्र है मगर इसे थोपने का नहीं है. इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी को देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था. बसपा UCC को लागू करने के खिलाफ नहीं है बल्कि भाजपा और इनकी सरकार द्वारा इसे देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है.