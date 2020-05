नई दिल्लीः लॉकडाउन के बीच लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है. इस बीच मजदूरों की कंडीशन को लेकर बसपा सुप्रीमों मायावती ने एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मायावती ने कहा कि आज देश के श्रमिकों को जो कुछ सहन करना पड़ा रहा है उसकी जिसका जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी ही नहीं है बल्कि इसके कांग्रेस और भाजपा दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार हैं. Also Read - इन बीमारियों से होने वाली मौतें लॉकडाउन के दौरान जान बचाने की कोशिशें हो जाएगी बेअसर, जानें एक्सपर्ट की राय

मयावती ने कहा जहां एक ओर देशभर में मजदूर और गरीब लोग अपने घर जाने के लिए परेशान हैं तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए घिनौनी राजनीति करने में व्यस्त हैं.

BSP supremo Mayawati held both the BJP and Congress responsible for the poor condition of migrant workers in the country amid the COVID-19 lockdown

