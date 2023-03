मायावती ने कहा- बीजेपी, सपा, कांग्रेस घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी, जनता देख रही कौन किसकी 'बी' टीम

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) अध्यक्ष मायावती ( BSP supremo Mayawati) ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party) और कांग्रेस ( Congress) को घोर जातिवादी (extremely casteist) और आरक्षण विरोधी (Anti-Reservation) बताया. बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनावी सफलता और सत्ता की मास्टर कुंजी हासिल कर विरोधियों को करारा जवाब देने का आह्वान किया. मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया.

वहीं मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, वंचित और शोषित बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत बनाकर परम पूज्य बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकर के स्वाभिमान आंदोलन को शक्ति और गति देने वाले कांशीराम जी को आज जन्मदिन पर अपार श्रद्धा-सुमन.

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो अपने इस बयान में सपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगा रही थीं. मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि कौन किस पार्टी की ‘बी’ टीम है और अभी भी वैसे ही काम कर रही है.