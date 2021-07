उत्‍तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव (UP Assembly polls) में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती (BSP chief Mayawati) ब्राम्‍हणों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान शुरू करवा रहीं है. उन्‍होंने स्‍वयं ही इसकी घोषणा की है.Also Read - UP: प्रियंका गांधी मिलीं सपा महिला नेता से , ब्‍लाक प्रमुख चुनाव के दौरान इनके साथ हुआ था दुर्व्‍यवहार

बसपा प्रमुख मायावती ने आज रविवार को कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्राह्मण अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे. बसपा महासचिव एससी मिश्रा के नेतृत्व में ब्राम्‍हण समुदाय (Brahmin community) को जोड़ने के लिए 23 जुलाई को अयोध्या से एक अभियान लॉन्च किया जाएगा और उन्‍हें आश्‍वस्‍त किया जाएगा कि उनके हित बसपा शासन में ही सुरक्ष‍ित हैं. Also Read - अगर शिरोमणि अकाली दल-BSP की सरकार बनती है तो एक उप मुख्यमंत्री हिंदू होगा: सुखबीर सिंह बादल

I’m very hopeful that Brahmins will not vote for BJP in next Assembly polls. A campaign in leadership of BSP Gen Secy SC Mishra will be launched from Ayodhya on July 23 to connect with Brahmin community&assure them that their interests are safe in BSP rule only:BSP chief Mayawati pic.twitter.com/4rEEW7RRq5

— ANI UP (@ANINewsUP) July 18, 2021