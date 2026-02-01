  • Hindi
सस्ती दवाईयां, हाई स्पीड रेल... Budget 2026 में यूपी को क्या-क्या मिला? यहां जानें पूरी डिटेल

Budget 2026: इस बार बजट में उत्तर प्रदेश के लिए विकास, AI सिटी बनाने का प्लान, सेमीकंडक्टर पार्क, महिलाओं और स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणाएं की गईं. आइए जानते हैं प्रदेश के हिस्से में क्या-क्या चीजें आईं?

Published: February 1, 2026 3:21 PM IST
सस्ती दवाईयां, हाई स्पीड रेल... Budget 2026 में यूपी को क्या-क्या मिला? यहां जानें पूरी डिटेल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर चुकी हैं. इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा देने की कोशिश साफ दिखाई दी. इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, तकनीक और कौशल विकास पर खास फोकस किया गया. खास तौर पर पूर्वांचल और वाराणसी को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का ऐलान किया गया, जिनका असर आने वाले सालों में पूरे प्रदेश पर दिख सकता है. आइए जानते हैं इस बजट (Budget 2026) में यूपी को क्या-क्या मिला?

Budget 2026 में यूपी को क्या-क्या मिला?

पूर्वांचल और वाराणसी पर खास फोकस

बजट में पूर्वांचल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की रणनीति नजर आई. वाराणसी को क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है.

वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम

गंगा किनारे शिप रिपेयर इकोसिस्टम के विकास से लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

लॉजिस्टिक हब और रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर



लॉजिस्टिक हब और हाइब्रिड रेल कॉरिडोर से माल ढुलाई आसान होगी. जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को गति मिलेगी.

वाराणसी-दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

इस कॉरिडोर से यात्रा समय कम होगा और यूपी की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर होगी.

महिलाओं के लिए श्री मार्ट और छात्रावास योजना

ग्रामीण महिलाओं के लिए श्री मार्ट से उन्हें सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा. वहीं हर जिले में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास से सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी.

खादी, हैंडलूम और ODOP को बढ़ावा

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत बुनकरों, कारीगरों और ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग, स्किलिंग और मार्केट लिंकेज मिलेगा.

स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा विस्तार

कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती करने का प्रस्ताव और सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोलने की योजना से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

दिव्यांग और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान

दिव्यांग सहारा योजना, PM दिव्याशा केंद्रों को मजबूत करने और मानसिक स्वास्थ्य व ट्रॉमा केयर पर फोकस से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा.

सेमीकंडक्टर मिशन और AI सिटी लखनऊ

सेमीकंडक्टर डिजाइन व मैन्युफैक्चरिंग पार्क और लखनऊ में AI सिटी से यूपी तकनीक और नवाचार का बड़ा केंद्र बन सकता है.

कौशल विकास और भविष्य की तैयारी

समर्थ 2.0 मिशन और स्पोर्ट्स सामान निर्माण को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर पैदा करने की योजना है.

