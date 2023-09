Video: गाजियाबाद में भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, मलबे में दबने से एक की मौत

गाजियाबाद के लोनी रूप नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक मकान भरभराकर गिर गया. मलबे में दबने से एक की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है. मौके सात लोगों का रेस्क्यू किया गया है. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. स्थानीय निवासियों के मुताबिक रसोई गैंस सिलेंडर विस्फोट के कारण पुराना जर्जर दो मंजिला मकान गिर गया. आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि यहां पर आतिशबाजी बनाने का काम किया जा रहा था. हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है.स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू कार्य किया गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक मकान की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी. पहले आवाज और मिट्टी के गुबार के साथ इमारत भरभरा कर गिर गई.

#WATCH | Uttar Pradesh | Several feared trapped after a building collapsed in the Roop Nagar Industrial area in Loni, Ghaziabad. Rescue operation is underway. More details awaited.

(Source: Ghaziabad police) pic.twitter.com/HbFeFje7cv

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 23, 2023