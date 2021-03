Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक कत्ल के मामले में सजायाफ्ता कैदी खुद को मृत घोषित करके आराम से घूम रहा था. कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 16 वर्षों से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पर थाना सरधना में 1988 में 302 हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिसमें आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. Also Read - Ayodhya Ram Temple: मंदिर निर्माण में सीता एलिया के पत्थर का इस्तेमाल, जानें इसकी पौराणिक महत्व को

मामले पर जानकारी देते हुए SSP संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम कुछ भागे हुए अपराधियों की तलाश में थी. इसी दौरान उन्हें आरोपी अनिराज सिंह निवासी गांव मदारपुर थाना सरधना पैदल स्याना की ओर से आता दिखाई दिया. पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया. उसके पास से पुलिस ने अवैध असलहा भी बरामद किया है. साथ ही उसे न्यायिक हिरासत (Judicial custody) में जेल भेज दिया गया है.

Bulandshahr: A murder convict, accused of forging documents to declare himself as dead, was arrested by police. "A native of Meerut's Sardhana, he was sent to life imprisonment in a murder case in 1988. In 2004, he came out on bail & declared himself as dead," SSP said y'day(1/2) pic.twitter.com/K4JFZMjb9G

— ANI UP (@ANINewsUP) March 19, 2021