बुलंदशहर: उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत इच्छवारी गांव में बने शौचालयों की दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर वाली टाइलें लगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीण विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया और ग्राम प्रधान को नोटिस भेजा गया है. बुधवार को कई सोशल मीडिया मंचों पर इन शौचालयों की वीडियो लीक हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया.

Tiles with images of Mahatma Gandhi & the national emblem found plastered on the walls of the toilets made under Swachh Bharat Mission in Bulandshahr’s Ichhawari village. pic.twitter.com/sB0fkuq9UG

— ANI UP (@ANINewsUP) June 5, 2019