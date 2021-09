UP, Uttar Pradesh, Kanpur, Manish Gupta Death case, CM Yogi, Yogi Adityanath, UP Police, News: उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के बिजनेसमैन मनीष गुप्‍ता की गोरखपुर के एक होटल में पुलिस रेड के दौरान संदिग्‍ध हालात में हुई मौत के बाद राज्‍य के पुलिस विभाग के लिए सख्‍त आदेश दिया है. इस आदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत गंभीर अपराधों में शामिल पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया है. दागी कर्मचारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा.Also Read - नशे में धुत पड़ोसी ने तीसरी कक्षा की बच्ची से किया दुष्कर्म, जेल भेजा गया

Following the Kanpur incident, CM Yogi Adityanath has ordered the dismissal from service of Police officers/personnel who are involved in very serious crimes. Tainted personnel will not be deputed to important position in field: Uttar Pradesh Chief Minister’s Office (CMO)

गंभीर अपराधों में शामिल पुलिस अफसरों / कर्मियों की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी आदेश के मुताबिक, "कानपुर की घटना के बाद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत गंभीर अपराधों में शामिल पुलिस अधिकारियों / कर्मियों की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया है. दागी कर्मचारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा.

दोषी व्यक्तियों को किसी हालत में न बख़्शा जाए

वहीं, मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर उत्तर प्रदेश के ADG(क़ानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा, ”मुख्यालय स्तर से और शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि दोषी व्यक्तियों को किसी हालत में न बख़्शा जाए और वहां के एडीजी और डीआईजी रेंज सभी चीजों का पूरी तरह परिक्षण कर लें. एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, मृतक की पत्नी की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शासन स्तर से कुछ आर्थिक अनुदान की भी घोषणा की गई.

We received info that on 27th Sept night, checking was done at a hotel. There were 3 people in a room, 2 of whom had IDs while the 3rd probably didn’t. He tried to flee, fell down & got injured. He was taken to hospital where he died: ADG (L&O)on death of businessman Manish Gupta pic.twitter.com/gB12f7YKQx

