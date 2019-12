लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी लखनऊ में हुए बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई है. पूरे घटनाक्रम की निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं. सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं. बवाल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों की पहचान हो गई है, उनकी संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई करेंगे. सीएम ने उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने व अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath: I have called a meeting over this. You cant indulge in violence in name of protest. We will take strict action against such elements. Will seize property of those found guilty and compensate damage to public property. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/6jxuXDLWDt

— ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019