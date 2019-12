रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के लिए पहचाने गए’’ 28 व्यक्तियों को नोटिस जारी करके उन्हें अपनी स्थिति समझाने या सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने को कहा है. वहीं, पुलिस ने बताया कि रामपुर में हिंसा के सिलसिले में अभी तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 से अधिक की पहचान की गई है.

अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे जिले में लगभग 25 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन करने के बाद मंगलवार को नोटिस जारी किए थे.

पुलिस ने शुरू में कहा था कि लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अंतिम आकलन में यह आंकड़ा 25 लाख रुपये पहुंच गया. संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कम से कम 17 लोग मारे गए थे और चल-अचल संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी. अधिकतर सम्पत्ति को नुकसान आगजनी में हुआ था.

संशोधित नागरिकता कानून और पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रस्तावित क्रियान्वयन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

जिलाधिकारी आंजनेय सिंह ने कहा, ”28 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी पहचान विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के लिए की गई है. उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसमें असफल रहने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उनसे धनराशि वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.”

AP Sharma, SP Rampur on anti-CAA protests: 3 cases registered over protests. It has come to light that some protesters were motivate&provoked, and few had political connections. Posters with pictures of protesters are being put across the city so that they can be identified. pic.twitter.com/pvYDHGUp4P

— ANI UP (@ANINewsUP) December 25, 2019