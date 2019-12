कानपुर (उप्र): नागरिकता कानून के खिलाफ शहर के कई इलाकों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं. परेड यतीमखाना इलाके में हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. परेड यतीमखाना इलाके में एकत्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है.

#WATCH Kanpur: Protesters pelt stone at police, and police fire tear gas shells during protest against #CitizenshipAmendmentAct in Yateem Khana Police Station area. (deferred visuals) pic.twitter.com/ANPJ3Juu12

— ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2019