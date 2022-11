UP News: सभी रेफरल यूनिट में होगी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, Doctor On Call पर दौड़े आएंगे डॉक्टर

उत्तर प्रदेश के सभी रेफरल यूनिट में होगी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा. उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अब रेफरल यूनिट्स में Doctor On Call पर डॉक्टरों को बुलाया जाएगा.

Caesarean section delivery

UP News: उत्तर प्रदेश में सबी रेफरल यूनिट्स में अब डॉक्टर ‘ऑन-कॉल’ सुविधा शुरू होगी. Doctor On Call पर डॉक्टरों को रेफरल यूनिट में बुलाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार भुगतान करेगी. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने कहा: “सभी एफआरयू में जल्द ही सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी. पहल के तहत, कॉल पर डॉक्टरों और एक एनेस्थेटिस्ट को बुलाया जाएगा और उन्हें अलग से मानदेय प्रदान किया जाएगा. Doctor On Call पर डिलीवरी के लिए विशेष रूप से डॉक्टरों को बुलाया जाएगा .”

रेफरल यूनिट्स में नहीं थी सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा

अभी तक यूपी के किसी एफआरयू में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा नहीं थी. वहां स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद होते हैं लेकिन या तो वहां प्रसव कराया जाता था, नहीं तो मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता था. लेकिन अब रेफरल यूनिट्स में प्रसव और सिजेरियन डिलीवरी की भी सुविधा होगी.

यूपी में एक साल में कुल 56 लाख प्रसव होते हैं

बता दें कि राज्य में 417 एफआरयू हैं और 149 में स्त्री रोग संबंधी आपात स्थितियों सहित आपातकालीन मामलों से निपटने की सुविधा है, लेकिन कई इकाइयों में कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. परिवार कल्याण महानिदेशक की तरफ से सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया है. उत्तर प्रदेश में सालाना कुल 56 लाख प्रसव होते हैं.

स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कहा-ये बहुत बड़ी पहल है

वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ अमिता शुक्ला ने कहा: “एफआरयू में सिजेरियन डिलीवरी सुविधा से मां और बच्चे पर जिला अस्पताल की अनावश्यक यात्रा के साथ आने वाले जोखिम को कम किया जाएगा. इससे प्रसव में देरी के जोखिम से जुड़ी मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी.

“ग्रामीण एफआरयू में तैनात विशेषज्ञों को भी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए जिला अस्पतालों में बुलाया जाएगा और जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राज्य द्वारा संचालित एफआरयू में डॉक्टरों से ऑन-कॉल काम करने के लिए सहमति पत्र जमा करने के लिए कहेंगे.”