उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तत्‍कालीन अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान गोमती रिवरफ्रंट विकास परिेयोजना (Gomti riverfront development project) में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई (CBI)ने आज यूपी और अन्‍य राज्‍यों समेत 40 से अधिक ठिकानों पर छापे (CBI conducts multiple raids ) मारे हैं. बता दें कि राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. Also Read - West Bengal: भाजपा विधायक ने कहा- TMC कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला किया, गार्डों ने मुझे बचा लिया, 7 BJP वर्कर्स घायल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक नया मामला दर्ज किया है. इसमें 180 अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है. उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान परियोजना संचालित हुई थी. सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा में उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कई छापे मारे हैं. उत्‍तर प्रदेश की गोमती रिवरफ्रंट परियोजना करीब 1,400 करोड़ रुपये की लागत वाला प्रोजेक्‍ट है. इससे पहले सीबीआई ने इस संबंध में लोक सेवकों और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Video: UP महिला कांग्रेस की नेता ने ट्रेनिंग कैम्‍प में सीनियर नेता पर लगाया अभद्रता का आरोप, बोलीं- मुझे छूने की जरूरत नहीं थी

CBI conducts multiple raids in UP’s Ghaziabad, Lucknow, Agra, in connection with Uttar Pradesh’s Gomti riverfront project with worth around Rs1,400 crores. Earlier CBI had registered a case against public servants and unknown persons in this regard. Also Read - शिवसेना और भाजपा दुश्मन नहीं, स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिया जाएगा: देवेंद्र फडणवीस

— ANI (@ANI) July 5, 2021