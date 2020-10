नई दिल्‍ली/लखनऊ: केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) सीबीआई ने आज शनिवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समुदाय की एक युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. बता दें कि इस मामले की जांच के लिए सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने अनुसंशा की थी. हाथरस में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था. Also Read - Hathras Case: हाईकोर्ट में सुनवाई आज, कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हुआ पीड़ित परिवार

अभी इस मामले की जांच एसआई कर रही थी. पहले एसआई को 7 दिन का समय जांच रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए कहा गया था. लेकिन जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए बीते 7 अक्‍टूबर को 10 दिन का और समय दिया गया था. वहीं, आज एसआईटी ने 40 लोगों को पूछताछ के समन दिया था. Also Read - Hathras Case: हाथरस कांड में नया मोड़, CBI ने गैंग रेप और हत्या का मामला दर्ज किया

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के तुरंत बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जांच दलों को अपराध स्थल पर भेजा जाएगा. गंभीर रूप से घायल महिला की 29 सितंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. आरोप है कि ऊंची जाति के चार लोगों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था. Also Read - Hathras Case Updates: CBI ने हाथरस घटना की जांच अपने हाथ में ली, कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू

Central Bureau of Investigation (CBI) takes over the investigation of the #Hathras alleged gangrape case pic.twitter.com/olYgweboAu

— ANI UP (@ANINewsUP) October 10, 2020