किसान आंदोलन (Farmers Protest) को 2 महीने से अधिक समय हो चुका है लेकिन किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम नहीं हो रहा है. ऐसे में किसान फिर से सरकार पर दबाव बनाने में लग चुके हैं. किसान इस बार दिल्ली एनसीआर में चक्का (Chakka Jam In Delhi NCR) जाम करने की तैयारी में जुट चुके हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले. किसानों ने 6 फरवरी के दिन चक्का जाम की तैयारियों को तेज कर दिया है. जनपद में तीन जगह चक्का जाम करने की तैयारी है.

बता दें कि इस कड़ी में गुड़गाव में भी चक्का जाम (Chakka Jam In Gurgaon) करने की तैयारी है. इस बाबत हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील की है कि वे 6 फरवरी के दिन चक्का जाम न करें. उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े मामले बातचीत के जरिए हल हुए हैं. ऐसे में किसानों को बातची के जरिए अपनी समस्याओं का हल तलाशना चाहिए.

बता दें खाप, किसान संगठनों, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों की बैठक भी हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि संयुक्त मोर्चा के निर्देश पर 6 फरवरी के दिन 12-3 बजे के बीच सभी राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे को जाम किया जाएगा. बता दें कि भिवानी में 14 और दादरी में 10 जगहों पर चक्का जाम किया जाएगा.