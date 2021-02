Chakka Jam In Noida News: केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के शनिवार को चक्का जाम (Farmers Chakka Jam Protest on 6 February 2021) करने के आह्वान के मद्देनजर नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार ने बताया कि शनिवार को किसान संगठनों द्वारा आहूत किए गए प्रदर्शन तथा चक्का जाम के मद्देनजर जिला पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. Also Read - राज्यसभा में कृषि मंत्री तोमर का जवाब- किसान आंदोलन एक राज्य का मसला

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि जनपद में कई स्थानों पर जहां किसान चक्का जाम करने के बाद उत्पात मचा सकते हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है.

अपर आयुक्त ने बताया कि आम नागरिकों को कई परेशानी ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी की है. वहीं, भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) युवा के जिला अध्यक्ष विभोर शर्मा ने बताया कि चक्का जाम के मद्देनजर उनके संगठन ने पूरी तैयारी की है. संगठन के विभिन्न पदाधिकारी जनपद गौतम बुद्ध नगर में विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम करेंगे.