प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी-चौरा कांड के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा है कि आजादी के लिए संघर्ष में यह कोई कांड नहीं बल्कि उस वक्त के लोगों में अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश का गवाह है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021-22 के आम बजट को देश के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान को नई तेजी देने वाला करार देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बहीखाता और कोरी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था.

प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा "कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां सामने आई उनके समाधान को यह बजट नई तेजी देगा."

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा "दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही रह गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई. बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बहीखाता बना दिया गया था."

We have to pledge that the unity of the country is our priority and its respect above everything. With this feeling, we have to move forward along with each and every people of India: PM Modi at inauguration of Chauri Chaura Centenary Celebrations via video conferencing. pic.twitter.com/6Pj927724B

