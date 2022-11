मेरठ में चीनी मिल की टरबाइन में लगी आग, छत से कूदे चीफ इंजीनियर की अस्पताल में हुई मौत

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल की टरबाइन यूनिट में शनिवार दोपहर आग लगने पर मिल के मुख्‍य अभियंता ने छत से छलांग लगा दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल मुख्‍य अभियंता को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने पुलिस के अनुसार मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में शनिवार दोपहर करीब एक बजे टरबाइन यूनिट में आग लग गई. आग लगते ही मिल के मजदूरों में हड़कंप मच गया. सूचना पर अग्निशमन दल की तीन गाड़िया मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया.