गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 39 में बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है. दरअसल 400 बेड के कोविड अस्पताल में सामान्य मरीज से लेकर गंभीर मरिजों के इलाज की सुविधा होगी . इस मौके पर जिले के डीएम सुहास एल वाई, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

इसके बाद अब सीएम योगी सेक्टर 128 स्थ्ति कोविड.19 के लिए बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने भी जाएंगे. वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे.

Gautam Buddha Nagar: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath inaugurates the 400-bedded #COVID19 hospital in Sector 39.

Noida District Magistrate Suhas LY was also present at the event. pic.twitter.com/Pq0I0FuKNu

— ANI UP (@ANINewsUP) August 8, 2020