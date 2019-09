नई दिल्‍ली/ लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्‍वामी चिन्‍मयानंद ने अपने ऊपर लगाए गए लगभग हर आरोप को स्‍वीकार कर लिया है. ये दावा इस मामले में जांच करने वाली एसआईटी टीम के प्रमुख ने किया है. स्‍पेशल इन्‍वेस्‍ट‍िगेशन टीम के प्रमुख नवीन अरोड़ा ने शुक्रवार को बताया कि स्‍वामी चिन्‍मयानंद ने अपने खिलाफ लगाए गए लगभग हर आरोप को स्‍वीकार कर लिया है, जिसमें अश्‍लील बातचीत करना, बॉडी मसाज भी शामिल है. बता दें कि आज गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने चिन्‍मयानंद को 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है.

रेप के आरोपी भाजपा नेता चिन्मयानंद गिरफ्तार

एसआईटी चीफ अरोरा ने क‍हा कि परिस्‍थतिजन्‍य साक्ष्‍यों का भी परीक्षण किया गया है. अरोरा ने बताया कि वह शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कहना चाहता था.

14 दिन की हिरासत में भेजा

यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को विशेष जांच दल की एक टीम ने शुक्रवार की सुबह उनके आवास से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. चिन्मयानंद को विशेष जांच दल ने सीजेएम की अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. हालांकि चिन्मयानंद के वकील ने उनका स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देते हुए उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल

यूनिवर्सिटी में भेजने का अनुरोध किया था.

Naveen Arora, Special Investigation Team Chief: Swami Chinmayanand has admitted to almost every allegation levelled against him,including sexual conversations&body massage.Circumstantial evidences also being examined.He said he doesn’t want to say more as he’s ashamed of his acts https://t.co/d8zfRm0f7K pic.twitter.com/DhdrjN8FOF

— ANI UP (@ANINewsUP) September 20, 2019