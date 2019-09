शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा के सोमवार को न्यायालय में बयान दर्ज किए गए. इसके कुछ ही घंटे बाद आरोप से घिरे चिन्मयानंद की तबीयत देर शाम खासी बिगड़ गई. यौन उत्‍पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता लॉ की छात्रा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बयान दर्ज कराए.

पीड़िता को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) गीतिका सिंह की कोर्ट में ले जाकर उसका बयान दर्ज कराया गया. छात्रा ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने करीब 12 पेज में उसका बयान दर्ज किया है. उसने दिल्ली में जीरो क्रमांक पर दर्ज रिपोर्ट, उसके हॉस्पिटल के कमरे से चिप और चिन्मयानंद के मालिश वाले वीडियो शूट करने में इस्तेमाल चश्मे के चोरी होने तथा अन्य साक्ष्यों का जिक्र भी अपने बयान में किया है.

Shahjahanpur: Swami Chinmayanand, accused of sexually harassing a law student, is being attended to by a team of doctors at his residence Divya Dham after he complained of some health problems. pic.twitter.com/gCncU6kPc2

— ANI UP (@ANINewsUP) September 16, 2019