मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH) के मुजफ्फरनगर ( Muzaffarnagar) जिले के सोरम गांव में भाजपा अैर रालोद समर्थकों के बीच हुई झड़प के एक दिन बाद मंगलवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान (Sanjeev Balyan)ने आरोप लगाया कि यह घटना विपक्षी दल की पूर्वनियोजित साजिश थी और एक मस्जिद (mosque) से किए गए ऐलान के जरिए उन्हें उकसाया गया.

केंद्रीय राज्‍य मंत्री संजीव बालियन (Sanjeev Balyan) ने मंगलवार को कहा- समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के उम्मीदवार के परिवार के 10-12 परिवार के सदस्यों ने मेरे साथ भैंसवाल में दुर्व्यवहार किया. जब मैं एक समारोह में भाग लेने के लिए सोरम में था तब 5-6 लोकदल के कार्यकर्ताओं ने वही किया. मेरे जाने के बाद, एक झड़प हुई. मेरे खिलाफ एकजुट होने के लिए मस्जिद से घोषणाएं की गईं.

10-12 family members of a Samajwadi Party candidate misbehaved with me in Bhaisnwal. 5-6 Lok Dal workers did same when I was in Soram to attend a function. After I left, a clash erupted. Announcements were made from mosque to unite against me:Union Minister Sanjeev Balyan (23.02) pic.twitter.com/cHDZFgZLdB

— ANI UP (@ANINewsUP) February 24, 2021