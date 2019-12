लखनऊः उन्नाव(Unnao) बलात्कार पीड़िता की मौत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) ने दुख जताते हुए कहा कि मुकदमे को त्वरित अदालत में चलाकर अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है.

सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा ‘‘ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव पीड़िता के सन्दर्भ में कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मौत अत्यंत दुखद है. उनके द्वारा परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की गयी. सभी अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं. मामले को त्वरित अदालत में ले जाकर कड़ी सज़ा दिलाएंगे.’’

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has expressed grief over death of Unnao rape victim. CM has said all accused have been arrested and the case will be taken to fast-track court (file pic) pic.twitter.com/1rJsodMsVL

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2019