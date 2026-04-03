योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी में की बढ़ोतरी, जानें कितना पैसा बढ़ा

सीएम हेल्पलाइन 1076 के कर्मचारियों के वेतन विवाद पर बड़ा फैसला लिया गया है. योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद सैलरी में बढ़ोतरी और सुविधाओं में सुधार होगा.

Published date india.com Published: April 3, 2026 11:12 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों की सैलरी में की बढ़ोतरी, जानें कितना पैसा बढ़ा
कर्मचारियों का कहना था कि भर्ती के समय उन्हें 15 हजार रुपये वेतन देने का वादा किया गया था. (Photo from PTI Files)

उत्तर प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन 1076 से जुड़ा विवाद अब खत्म हो गया है. कर्मचारियों के वेतन और काम की परिस्थितियों को लेकर जो नाराजगी चल रही थी, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गई. कंपनी ने कर्मचारियों की मांगें मान ली हैं और वेतन बढ़ाने के साथ-साथ कार्यस्थल की सुविधाओं में सुधार का भरोसा दिया है. इसके बाद कर्मचारी फिर से काम पर लौट आए हैं और हेल्पलाइन सेवा भी सामान्य हो गई है.

CM हेल्पलाइन में कितने कर्मचारी?

सीएम हेल्पलाइन में कुल करीब 1020 कर्मचारी काम करते हैं, जो तीन अलग-अलग शिफ्ट में अपनी ड्यूटी निभाते हैं. सुबह और दोपहर की शिफ्ट में लगभग 500-500 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि रात में सिर्फ 20 लोग तैनात रहते हैं. इसके अलावा करीब 200 कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सेवा दी जा सके. यह हेल्पलाइन आम लोगों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए काफी अहम मानी जाती है.

वेतन को लेकर क्या विवाद था?

विवाद की जड़ कर्मचारियों का वेतन और काम की स्थिति थी. कर्मचारियों का कहना था कि भर्ती के समय उन्हें 15 हजार रुपये वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन असल में इससे कम पैसे दिए जा रहे थे. साथ ही वेतन समय पर नहीं मिल रहा था. इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन बाहर रखने की शर्त के कारण वे अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई थी.

सरकार ने कैसे लिया एक्शन

जब मामला बढ़ा और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, तो सरकार ने तुरंत इसे गंभीरता से लिया. UPDESCO की प्रबंध निदेशक ने कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए. इसके बाद अधिकारियों ने कंपनी के साथ बातचीत की और पूरे मामले की समीक्षा की गई, जिससे हल निकालने का रास्ता बना.

कितना वेतन बढ़ाया गया

अंत में कंपनी ने कर्मचारियों की मांगें मान लीं और वेतन में 3 से 4 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी पर सहमति दे दी. साथ ही कार्यस्थल की सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी आश्वासन दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, बढ़ा हुआ वेतन जल्द ही कर्मचारियों के खातों में भेज दिया जाएगा. अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और कर्मचारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं. इस पूरे मामले ने यह दिखाया कि समय पर हस्तक्षेप से बड़े विवाद भी आसानी से सुलझाए जा सकते हैं.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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