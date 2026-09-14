इलाज की टेंशन हो गई खत्म! योगी सरकार ने खोला वकीलों के लिए 5 लाख के कैशलेस इंश्योरेंस का खजाना

योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वकीलों के लिए 5 लाख का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस देने की घोषणा की है. वकीलों के लिए सरकार ने दूसरी बड़ी घोषणाएं भी की.

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400 सरकारी लॉ ऑफिसर्स को टैबलेट देने की घोषणा की गई. (Photo made from AI)

योगी सरकार ने वकीलों के लिए 5 लाख के कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस का ऐलान किया

इसके अलावा, 400 सरकारी लॉ ऑफिसर्स को टैबलेट बांटने का प्लान है

हाईकोर्ट के 10 हजार वकीलों के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग बनेगी

कोर्ट रिकॉर्ड्स की डिजिटाइजेशन और न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस है

UP News: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के वकीलों के लिए कई बड़े ऐलान किए. प्रैक्टिस कर रहे सभी वकीलों को 5 लाख रुपये का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा. योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कानूनी समुदाय को इलाज के खर्च को लेकर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही सभी 400 सरकारी लॉ ऑफिसर्स को टैबलेट देने की घोषणा की गई.

10 हजार वकीलों के लिए बनेगी पार्किंग

प्रयागराज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हाईकोर्ट के करीब 10 हजार वकीलों के लिए मल्टी-लेवल कार पार्किंग बनाने का भी ऐलान किया. उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब एक दर्जन ऐसे जिलों में वकीलों के चैंबर बनाने का काम भी सरकार की ओर से कराया जा रहा है, जहां अभी तक ऐसी सुविधा नहीं थी. इसके अलावा, अदालतों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉ ऑफिसर्स की फीस में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है.

CM योगी बोले- जनता का भरोसा लोकतंत्र की परीक्षा

सीएम योगी ने कहा कि सुशासन की सबसे बड़ी नींव जनता का भरोसा है. लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास और गर्व महसूस करे. उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था के सही तरीके से काम करने के लिए आम लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा रखना जरूरी है. यह भरोसा समय पर और पारदर्शी न्याय, साथ ही संस्थागत जवाबदेही से ही कायम रखा जा सकता है.

कोर्ट डिजिटाइजेशन से लोकायुक्त तक सरकार का फोकस

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कोर्ट के दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को डिजिटल करने पर तेजी से काम चल रहा है. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के प्रयासों की भी तारीफ की, खासकर उन 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर जहां अपने जिला न्यायालय परिसर नहीं थे. वहीं लखनऊ में यूपी लोकायुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भी सीएम शामिल हुए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोकायुक्त संगठन को अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सरकार की ओर से लगातार सहयोग दिया जाएगा.