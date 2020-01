प्रयागराजः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के स्नान पर्व बसंत पंचमी पर बृहस्पतिवार सुबह यहां गंगा में डुबकी लगाकर गंगा आरती की और इसके बाद पतंग उड़ाकर बसंत पंचमी का पर्व मनाया. पतंगबाजी के पर्व में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी शामिल हुए.

जिला सूचना अधिकारी राजीव वर्मा ने बताया कि गंगा यात्रा के अगले पड़ाव के लिए यात्रा कौशांबी के कड़े धाम के लिए रवाना हो चुकी है. बसंत पर्व पर मुख्यमंत्री ने अरैल घाट पर बने सेल्फी प्वाइंट पर फोटो भी खिंचवाई. सीएम और प्रदेश के अन्य मंत्रियों के पहुंचने से पहले घाट और आस पास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

Prayagraj: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, state minister Siddharth Nath Singh, BJP state president Swatantra Dev Singh and others take ‘holy-dip’ at the Sangam Ghat. #BasantPanchami pic.twitter.com/6bevHuqlyX

— ANI UP (@ANINewsUP) January 30, 2020