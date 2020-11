बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली की पूर्व संध्या पर अवैध तरीके से पटाखा बेचने के आरोप में गिरफ्तार विक्रेता को न केवल रिहा कराया बल्कि उसकी नाबालिग बेटी के लिए उपहार भी भिजवाया. पुलिस वैन के सामने बेटी द्वारा पिता को छोड़ने की बार-बार की जा रही याचना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद योगी ने यह कदम उठाया. Also Read - दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल ने अक्षरधाम मंदिर में किया दिवाली पूजन, कई और मंत्री भी हुए शामिल

घटना की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री के करीबी सहायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पुष्टि की कि पटाखा विक्रेता को पकड़ने की घटना बुलंदशहर के खुर्जा कस्बे की है. स्थानीय पुलिस ने शुक्रवार को खुर्जा के मुडेखेड़ा रोड से बच्ची के पिता को अवैध रूप से पटाखा बेचने के आरोप में कुछ अन्य लोगों के साथ पकड़ा था. Also Read - Happy Diwali: देश भर में दिवाली की धूम, रोशनी से जगमग हुआ समां, देखें PHOTOS

वीडियो में दिख रहा है कि लड़की पुलिस वैन के सामने पिता को छोड़ने की याचना कर रही है और पुलिस वाले उसे नजर अंदाज कर रहे हैं. यहां तक वैन चालक बच्ची को धक्का देते हुए भी दिख रहा है. Also Read - NCP लीडर शरद पवार का मां के लिए भावुक पत्र, लिखा- मैं दिवाली के दिन आपकी कमी महसूस करता हूं

We didn’t want the child to incubate & harbour feelings of resentment towards police. So we thought of this humanitarian gesture. We also want to send the message that Diwali can be celebrated with one’s family instead of just bursting crackers: Sub-Divisional Magistrate, Khurja https://t.co/MHj2yMXHkt pic.twitter.com/N0Kmpc3KXH

