नई दिल्ली: कानपुर के विकरू गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई हिंसक झड़प में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए. इस देर रात हुई इस घटना से पूरे प्रशासन में हडकंप मच गया. शहीद हुए पुलिस कर्मियों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. घटना की जानकारी मिलते ही सीएम मे अधिकारिओं को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

घटना के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार DGP एचसी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी के संपर्क में हैं. बता दें कि कल रात को यूपी पुलिस कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वकरू गांव में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए दबिश देने गई थी कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसमें आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए.

CM Yogi Adityanath has expressed his condolence to the families of the 8 Police personnel who lost their lives after being fired upon by criminals in Kanpur. He has directed DGP HC Awasthi to take strict action against criminals, he also sought report of the incident. (file pic) pic.twitter.com/YLK3vpsy5n

