नई दिल्लीः राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने सभी लोगों को श्रमिकों की परेशानियों को दूर करने के सख्त आदेश दिए. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अगर किसी भी श्रमिक को कोई परेशानी होती है तो यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. Also Read - कोरोना के कारण आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' पर लगा ब्रेक, अब नहीं होगी इस साल रिलीज

उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान का निर्देश दिया था, इसके बाद प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 512 करोड़ का भुगतान हो चुका. Also Read - खुशखबरी: वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, सितंबर तक मार्केट में कोरोना वैक्सीन आने का किया दावा

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के करीब 24 लाख श्रमिकों को ₹1000 की राहत राशि का भुगतान हो चुका है. मुख्यमंत्री ने बचे हुए अन्य लोगों को भी युद्ध स्तर पर राहत राशि देने के निर्देश दिया. उन्होंने साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जो श्रमिक राशि पाने से वंचित रह गए हैं उन्हें भी सरकार जल्द भुगतान करेगी. Also Read - झारखंडः दो दिन पहले बच्ची को जन्म देने वाली महिला कोरोना पॉजिटिव, बेटी के बारे में बोले डॉक्टर्स...

इसके अलावा सीएम योगी ने निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, अस्पताल और दूसरे क्षेत्रों के छोटे कर्मचारियों को भी लॉकडाउन के दौरान मानदेय दिए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए. उन्होंने बताया कि प्रदेश आने वाले दिनों में 18 करोड़ लोगों को राशन बाटेगी और इसमें उन लोगों को भी राशन मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है.

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath chairs a meeting of senior government officers to review situation regarding #COVID19 in Uttar Pradesh. pic.twitter.com/eyVsadOs6i

— ANI UP (@ANINewsUP) April 18, 2020