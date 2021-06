नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या (Keshav Prasad Maurya) से मिलने पहुंचे हैं. केशव प्रसाद मौर्या से मिलने के लिए सीएम योगी उनके घर ही पहुंचे हैं. दोनों के बीच मुलाकात भी हो रही है. Also Read - जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ एक्शन में सीएम योगी, बोले- लगेगा NSA और जब्त होगी प्रॉपर्टी

सीएम योगी अकेले नहीं हैं. केशव मौर्या से मिलने के लिए आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉ. कृष्णा गोपाल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी सीएम योगी के साथ पहुंचे हैं. ये पहला मौका है जब सीएम योगी केशव मौर्या से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं.

Chief Minister Yogi Adityanath visited the residence of Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya in Lucknow, to meet him. Also Read - गंगा नदी में बहती मिली बच्ची, नाविक ने सीने से लगाकर मान लिया बेटी, CM योगी बोले- Thank You

RSS Joint General Secretary Dr Krishna Gopal and Deputy CM Dinesh Sharma were also present. pic.twitter.com/mxx2TYWtlv

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2021