वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आये बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वयं की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में शासन एवं प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के साथ हैं. उन्होंने विशेष रूप से कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री, केंद्र एवं प्रदेश सरकार पूरी तरह संवेदनशील हैं. बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जिलों को पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है. राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को समयानुसार शुद्ध खाने की व्यवस्था के साथ-साथ पेयजल एवं उनकी चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गयी है.

#WATCH Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath visits flood affected areas with a team of National Disaster Response Force (NDRF), in Varanasi. pic.twitter.com/y4fWl2SgO6

