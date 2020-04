लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशव्‍यापी लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और प्रवासी मजदूरों से भावुक अपील करते हुए गुरुवार को कहा कि वे सब्र रखें और सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है. Also Read - रिसर्च में कोरोना को लेकर आई खुशखबरी, रेमेडिसविर मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं मरीज

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित ‘टीम-11’ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों से भावुक अपील की. Also Read - घर वालों ने भेजा था लॉकडाउन में किराने का राशन लेने, बेटा लौटा पत्नी लेकर, मां पहुंच गई पुलिस स्टेशन फिर...

योगी ने कहा कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है, उसे बनाए रखें. संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, इसलिए वे जहां हैं वहीं रहें. संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहें और कतई पैदल ना चलें. Also Read - लॉकडाउन से कई जिलों को जल्द ही मिलेगी राहत, 4 मई से नए नियम होंगे लागू

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath holds meeting with chairpersons of 11 Committees on #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/ua0Ips0eh3

