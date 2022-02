UP Election 2022, बलिया: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (UP CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शनिवार को कहा कि सपा (SP) और बसपा (BSP) की पूर्ववर्ती सभी सरकारें विकास एवं कामकाज के मामले में उनकी (BJP GOVT) सरकार से मुकाबला नही कर पाएगी. सीएम योगी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई तेज होगी.Also Read - UP Election 2022: डिंपल यादव ने सभा में कहा- मैं आपकी बहू हूं, समर्थन मांगने आई हूं, सपा हर वादा पूरा करेगी

Uttar Pradesh | After 4 phases of polling, I can say this with confidence that there’s a wave in favour of the BJP and it will get an absolute majority. Once again BJP will cross the mark of 300 seats: UP CM Yogi Adityanath at a rally in Ballia#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/0j4lwOylVP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 26, 2022