लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण प्रदेश वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए 11 लाख नौकरियां मुहैया कराने के मकसद से शुक्रवार को सहमति पत्रों पर दस्तखत किए. Also Read - दिल्ली से पटना फ्लाइट से गए मजदूर, एयरपोर्ट पर बोले- चप्पल पहनी हैं, हमें विमान में घुसने देंगे?

प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने तीन-तीन लाख नौकरियों की व्यवस्था की जबकि नर्डिको और लघु उद्योग भारती ने ढाई-ढाई लाख नौकरियों का इंतजाम किया है. Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने कहा- श्रमिकों से बस-ट्रेन का किराया न लें, सरकारों ने मजदूरों के लिए जो किया उसका नहीं हुआ फायदा

मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इन सहमति पत्रों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दस्तखत किए गए जिन्होंने प्रदेश लौट रहे प्रवासी मजदूरों को नौकरियां दिलाने का वादा किया है. Also Read - Migrant workers Flight: फ्लाइट से रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर, पहली बार प्लेन में बैठने की दिखी खुशी, सरकार को कहा धन्यवाद

सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने यह सवाल उठाया है कि राज्य सरकार कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को 11 लाख नौकरियां मुहैया कराने के भारी-भरकम लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी, उन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने जवाब दे दिया है. सिंह ने कहा कि कुछ राज्य उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को देनदारी मानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी संपत्ति बनाया.

Chief Minister Yogi Aditynanath held a meeting with Industrial Association today and signed Memorandum of Understandings (MoUs) for employment of migrant workers who have returned to the state amid #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/avHCrp4LkB

— ANI UP (@ANINewsUP) May 29, 2020