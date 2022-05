काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री ने यहां जगमवाड़ी मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने मठ में पूजा-अर्चना की और साधुओं से मुलाकात भी की. अपने काशी दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी-विश्वनाथ धाम का सौंदर्यीकरण किया गया है. ऐसा ही सौंदर्यीकरण अयोध्या में भी हो रहा है.’Also Read - Gyanvapi Masjid 2022: कल से शुरू होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, जिलाधिकारी ने मुस्लिम पक्ष के साथ की मीटिंग

यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत में अलग-अलग पंथ और समुदाय हैं, लेकिन ये विभाजन के लिए नहीं हैं. उन्होंने अलग-अलग पंथ और मान्यताओं को मंजिल तक पहुंचने के अलग-अलग मार्ग बताया. उन्होंने कहा, ‘सबका लक्ष्य एक ही है – वसुधैव कुटुंबकम.’ Also Read - Breaking News Live 13 May 2022: ज्ञानवापी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, J&K में मचा बवाल, दिल्ली पुलिस ने AAP MLA को कहा आदतन अपराधी

UP CM Yogi Adityanath attends 'Jangam Bari' program in Varanasi

Kashi Vishwanath dham has been beautified under PM Modi's leadership. The same is being gifted to Ayodhaya. The work of Ram temple is going on with full vigour: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/4zmezVtykC

