'UP अब संभावनाओं नहीं, परिणामों का प्रदेश...', EV प्लांट के कार्यक्रम में बोले CM योगी

अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) प्लांट का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी ने कहा- यूपी अब संभावनाओं नहीं बल्कि परिणामों का प्रदेश बन चुका है. इस प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को संभावनाओं वाला नहीं, बल्कि जमीन पर उतारकर परिणाम देने वाला राज्य बताया है. उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अशोक लेलैंड के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी अराजकता, उपद्रव और निवेश पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. अब प्रदेश उत्सव, विश्वास और विकास का केंद्र बन गया है. सीएम योगी ने कहा कि बीते आठ–नौ सालों में हुए परिवर्तन ने यह साबित कर दिया है कि साफ नीयत, मजबूत नेतृत्व और सुशासन से बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. यह नया ईवी प्लांट प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक भरोसे का जीवंत उदाहरण है.

18 महीनों में बनकर तैयार हुआ EV प्लांट

मुख्यमंत्री ने बताया कि अशोक लेलैंड का यह इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली का नतीजा है. दिसंबर 2023 में एमओयू, जनवरी 2024 में भूमि हस्तांतरण और मात्र 18 महीनों में विश्वस्तरीय प्लांट का तैयार होना अपने आप में रिकॉर्ड है. फिलहाल इसकी उत्पादन क्षमता 2500 यूनिट प्रति वर्ष है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 5000 यूनिट तक बढ़ाया जाएगा. यह परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. इलेक्ट्रिक बस, स्कूल बस और सिटी कनेक्टिविटी के लिए बनने वाले वाहन यूपी को ईवी हब बनाने में मदद करेंगे.

UP ने निवेश, कनेक्टिविटी में बनाई पहचान

सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी के सभी 75 जिलों में निवेश हो रहा है. देश के 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे यूपी में हैं, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यहीं है और दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी प्रदेश से गुजरते हैं. यूपी अब फियरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की पहचान बन चुका है. प्रदेश में 34 सेक्टोरल पॉलिसी हैं, जिससे निवेशकों को हर क्षेत्र में अवसर मिल रहा है. बीते सालों में 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है.

भविष्य में इस प्लांट से क्या मदद मिलेगी?

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंदुजा ग्रुप के साथ एमओयू के जरिए हर साल 10 हजार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा. यूपी आज देश की जीडीपी में 9.5 प्रतिशत योगदान दे रहा है और 2029-30 तक वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ईवी, स्टार्टअप, एआई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन की नई भूमिका में देश के विकास का मजबूत आधार बनेगा.

