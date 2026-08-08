यूपी चुनाव 2027 की तैयारी तेज! पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे. यूपी चुनाव 2027 को लेकर बैठक अहम मानी जा रही है. इसके बाद नितिन नवीन से मिलेंगे.

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Yogi Adityanath With PM Modi (Image: ANI/File Photo)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पीएम आवास गए. दोनों नेताओं की इस मुलाकात को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा चर्चा में है. बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश काफी अहम राज्य है. इसी वजह से सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच मुलाकात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है.

2027 चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा

CM योगी और पीएम मोदी की बैठक ऐसे समय हो रही है, जब यूपी में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे-धीरे तेज हो रही है. बैठक में किन मुद्दों पर बात होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज, राज्य से जुड़े अहम मुद्दों और आने वाले चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है.

बीजेपी के लिए यूपी क्यों है अहम?

उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है. यहां का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जाता है. 2027 के चुनाव में पार्टी के सामने सरकार को फिर से सत्ता में लाने की चुनौती होगी. ऐसे में सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपने कामकाज और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में जुटी है. चुनाव से पहले पार्टी के सामने संगठन को मजबूत रखना भी बड़ी चुनौती होगी.

पीएम मोदी के बाद नितिन नवीन से मिलेंगे योगी

दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात नहीं करेंगे. पीएम मोदी से बैठक के बाद वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे. एक ही दिन पार्टी और सरकार के शीर्ष नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात को अहम माना जा रहा है. इससे यूपी की राजनीति में चर्चाएं और तेज हो गई हैं. हालांकि, दोनों बैठकों का पूरा एजेंडा अभी सामने नहीं आया है. ऐसे में मुलाकात में किन मुद्दों पर बात होती है, इस पर सभी की नजर रहेगी.

चुनाव से पहले क्या है असली एजेंडा?

फिलहाल पीएम मोदी और सीएम योगी की बैठक को लेकर बीजेपी की ओर से कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है. ऐसे में बैठक के एजेंडे को लेकर सिर्फ संभावनाएं ही सामने आ रही हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी की राजनीति, सरकार के कामकाज, संगठन और चुनावी तैयारी जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. इसके अलावा पार्टी की आगे की रणनीति पर भी चर्चा संभव है. मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद अब राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के नतीजों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.