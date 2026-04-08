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सीएम योगी का धमाका: अब उत्तर प्रदेश का ये शहर बनेगा UP का दूसरा नोएडा, 6777 करोड़ होंगे खर्च
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसे नोएडा जैसा हाई-टेक हब बनाएं. राज्य सरकार की शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत यह कदम आगरा को नई पहचान देगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल 2026 को आगरा दौरे पर ऐतिहासिक घोषणा की है. उन्होंने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) की महत्वाकांक्षी ‘ग्रेटर आगरा’ परियोजना का शिलान्यास किया और स्पष्ट कहा कि यह क्षेत्र जल्द ही ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ‘दूसरा नोएडा’ बन जाएगा. इस दौरान उन्होंने कुल 6777 करोड़ रुपये की 325 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
ग्रेटर आगरा जल्द ही दूसरा नोएडा बन जाएगा
जागरण की खबर के मुताबिक, सीएम योगी ने रहनकलां और रायपुर गांवों में आयोजित कार्यक्रम में कहा, “ग्रेटर आगरा जल्द ही दूसरा नोएडा बन जाएगा. यहां बड़ी कंपनियां आएंगी और युवाओं के लिए नई नौकरियों के द्वार खुलेंगे.” उन्होंने जोर देकर कहा कि नया आगरा स्मार्ट के साथ-साथ सेफ भी होगा. भूमि की कम उपजाऊ होने के बावजूद यह परियोजना पुलों, टाउनशिपों, पर्यटन सुविधाओं और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से क्षेत्र को नोएडा जैसा हब बना देगी.
ग्रेटर आगरा परियोजना
हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक ग्रेटर आगरा परियोजना 449.65 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है. इसमें 10 आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएंगी, जिनके नाम देश की 10 प्रमुख नदियों पर रखे गए हैं- सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और कावेरीपुरम. ये टाउनशिप एडीए द्वारा ‘न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम’ के तहत बनाई जा रही हैं.
परियोजना की कुल लागत
परियोजना की कुल लागत 5142 करोड़ रुपये है. इसमें 10,000 से अधिक परिवारों के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे आवास, बुनियादी ढांचा, सड़कें और पर्यटन केंद्र शामिल हैं. प्रस्तावित प्लॉट दर 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और मई से प्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगी. यह आगरा के शहरी विस्तार का दूसरा बड़ा तोहफा है.
मेट्रो का काम पूरा होने वाला है
भास्कर के मुताबिक, सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा कि आगरा अब विरासत और विकास दोनों का प्रतीक बनेगा. उन्होंने पीएम मोदी की प्रेरणा से राज्य के विकास का जिक्र किया और बताया कि मेट्रो का काम पूरा होने वाला है, साल के अंत तक एयरपोर्ट का नया सिविल टर्मिनल भी तैयार हो जाएगा. इससे पर्यटन और उद्योग को नई गति मिलेगी. इस परियोजना से आगरा को औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य है. बड़ी कंपनियां आकर्षित होंगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. सीएम ने जोर दिया कि कम उपजाऊ भूमि का उपयोग अब आधुनिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने में होगा.
ग्रेटर आगरा को यमुना किनारे बसाया जा रहा है, जो पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसे नोएडा जैसा हाई-टेक हब बनाएं. राज्य सरकार की शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत यह कदम आगरा को नई पहचान देगा.
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